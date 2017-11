10 filmova o plesu koje trebate pogledati

Ovaj vikend provedite gledajući sjajne filmske naslove posvećene umjetnosti pokreta

Većina nas je gledala igrane filmove posvećene plesu, od klasika poput "Prljavog plesa" i "Groznice subotnje večeri", pa sve do suvremenijih varijanti poput filma "Black Swan" koji donosi sve kompleksnosti i kompetitivnost s kojima se susreću profesionalni plesači baleta. No, koliko ste dokumentarnih filmova pogledali vezanih uz ovu temu? Bez ikakve sumnje, i igrani filmovi mogu sjajno predočiti ovu profesiju i živote plesača, no dokumentarni filmovi nude potpuno autentičan uvid u njihov svijet. Iz tog smo razloga odlučili potražiti neke od najboljih dokumentarnih filmova o plesu, i to onih koji nisu namijenjeni isključivo onima koje ova tema zanima oduvijek. Kroz niže navedene naslove ćete vidjeti životni put nekih od najboljih suvremenih plesača, doznati što sve stoji iza hvaljenih svjetskih predstava, kao i provjeriti kako izgledaju djela velikog švedskog redatelja Ingmara Bergmana u viziji jednog koreografa. Ovisno o traileru koji vas najaviše zaintrigira, odaberite neki od naslova i, vjerujte nam, neće vam biti žao!

