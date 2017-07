Zagreb dobio prvi raw food bistro i trgovinu u jednom

Nedavno otvoren prvi raw food bistro i trgovina u jednom svojim jedinstvenim konceptom unosi svježinu u gastro ponudu Zagreba i Hrvatske

Novi gastro vjetrovi nedavno su zapuhali Zagrebom, u kojem je na adresi Jurišićeva 28 svoja vrata nedavno otvorilo novo it mjesto za pobornike zdrave kuhinje i načina života. Kao bistro i trgovina u jednom Food Expert za svakoga nudi ponešto, no odlično iskustvo je zajamčeno – od ukusno pripremljenih obroka za svako doba dana do bogate ponude bio certificiranih domaćih i stranih proizvoda za one najzahtjevnijeg nepca, Food Expert se od prvog dana upisao na gastronomsku kartu Zagreba i Hrvatske.

Ideju o pokretanju prvog raw food bistroa i trgovine u jednom potekla je iz sve veće potražnje za domaćom hranom koja osim zdravih sastojaka na stol donosi i nešto drugačije od dosadašnje ponude. Tako se u ponudi bistroa na licu mjesta mogu iskušati raw food kombinacije domaćeg svježeg povrća, orašastih plodova i tropskog voća i povrća uz dodatak, kako je istaknuo osnivač Food Experta Vanja Sneller, najpotentnije superhrane iz cijelog svijeta, kao što su chia sjemenki, alge i maca prah.

"Početna zamisao bila je kako spojiti zdravo i ukusno te istovremeno dokazati da načini pripreme raw hrane mogu biti maštovitiji i kreativniji od onih tradicionalnih. Ovakva prehrana može poslužiti i kao dijeta za mršavljenje i čišćenje organizma ili jednostavno za poboljšanje općeg zdravlja i imuniteta, stoga se nadamo da će kroz naša jela i sastojke koje koristimo Zagrepčani upoznati sve prednosti raw food delicija" - poručio je Sneller, koji je za uređenje bistroa i trgovine angažirao cijenjenog arhitekta Marija Furčića.

Ponuda Food Expert bistroa je uistinu raznovrsna, a boje i mirisi sezonskih namirnica iz domaćeg uzgoja obećavaju pravu gozbu svima koji se po raw pripremljeni zalogaj odluče uputiti u sam centar grada. Svježe cijeđeni sokovi, kombinacije od sezonskog voća za doručak i maštovito pripremljena glavna jela od tjestenine, proljetnih rolica, salata i sushija nude pravu eksploziju okusa koju može smiriti samo podjednako ukusan desert od voća ili čokolade. Za one koji neke od ovih recepata žele iskušati u vlastitim kuhinjama, Food Expert trgovina nudi bogat izbor bio certificiranih i bezglutenskih artikala, dodataka prehrani, ulja, začina i ekstrakata. Od napitaka u ponudi se mogu naći biljna mlijeka, kokosova voda i mlijeko, guarana cola i aloe vera napitak.

Zagrepčani, ali i sve brojniji turisti na zagrebačkom asfaltu iz dana u dan otkrivaju jedinstveni raw food koncept u hrvatskoj metropoli. A što se krije iza vrata Food Experta, za čiji je izgled prostora zadužen Studio Kancelarija, istražite i sami!